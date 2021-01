Priorità Alla Scuola Toscana: screening a tutta la popolazione scolastica

Oggi Priorità alla Scuola è stata presente in 20 città italiane. Domani ancora lezioni all’aperto a Sesto F.no e in p.zza santo Spirito a Firenze

“Il governo si sta giocando la propria credibilità sulla scuola. Non è possibile che in 1 anno non sia stato possibile organizzare e garantire il rientro in sicurezza degli studenti delle scuole superiori e di tutte le scuole di ogni ordine e grado” lo dichiara in un comunicato il comitato Priorità Alla Scuola, che chiede “il rientro a scuola da lunedì 11 gennaio 20212.

Nel comunicato il comitato sottolinea che “garantire sicurezza vuol dire organizzare uno screening di ingresso per tutta la popolazione scolastica ( studenti, studentesse, docenti, dirigenti, personale ata), garantire uno screening costante in tutti gli istituti toscani e l’inserimento come categoria prioritaria del personale scolastico ad alto rischio nella fase 1 dell’agenda vaccinale”.

Priorità alla Scuola auspica poi che “la riapertura delle superiori, in presenza, favorisca l’accoglienza e il recupero scolastico degli studenti fortemente penalizzati dal punto di vista didattico e psicologico a causa della Didattica a Distanza.

Inoltre si chiede che l’attività in presenza non sia finalizzata solo alle necessità di valutare l’andamento scolastico degli studenti, bensì che il tempo sia utilizzato anche per aiutare a ricostruire le relazioni umane tra gli studenti e con i docenti. Infine, si chiede l’annullamento delle prove INVALSI per l’anno scolastico in corso a dimostrazione che Dad non è scuola”.

Oggi in Toscana ci sono stati lezioni e presidi davanti algli istituti di Firenze, a Prato, Pisa, Massa, Pontedera. Le mobilitazioni di Priorità alla Scuola proseguiranno anche nei prossimi giorni: Venerdì 8 gennaio ore 8.00 a Sesto Fiorentino con un presidio di studenti davanti al Liceo Artistico di Sesto fiorentino.

Venerdì 8 gennaio, dalle ore 9 in piazza Santo Spirito Firenze, lezione all’aperto in presenza.

Sabato 9 gennaio 2021, ore 8.30, liceo Castelnuovo, succursale di Via della Colonna, Firenze, lezioni in presenza.