Primo studio randomizzato su uso mascherine: nessuna evidenza di benefici apprezzabili

Lo studio, pubblicato da Annals of Internal Medicine, su un totale di 4862 pazienti Danesi nell’aprile 2020 dimostrerebbe l’assenza di una differenza significativa, in termini di contrazione del virus SARS COV-2 tra chi indossa la mascherina e chi non la indossa. Intervista con dott MAURIZIO RAINISIO esperto in statistica medica, ricerca clinica e epidemiologica.

(tradizione delle conclusioni dello studio): ” La raccomandazione di indossare mascherine chirurgiche per integrare altre misure di salute pubblica non ha ridotto il tasso di infezione da SARS-CoV-2 tra i portatori di oltre il 50% in una comunità con tassi di infezione modesti, un certo grado di distanziamento sociale e un uso generale raro di maschere. I dati erano compatibili con gradi minori di autoprotezione

Qui il link allo studio: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817?fbclid=IwAR3FBY2EoMIfts5M6si6hCL1vLZNodbJ1HO-QzpKN1r5tABU0NJGwJo48k4&