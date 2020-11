Covid: Toscana Life Sciences, crowdfunding in 700 supermercati

Arriva in oltre 700 supermercati di sei cooperative italiane, con quattro milioni di soci, l’iniziativa di crowdfunding per i ricercatori del Mad Lab di Toscana Life Sciences, coordinato da Rino Rappuoli impegnato nelle ricerche che hanno portato all’individuazione della terapia anti Covid-19 basata sugli anticorpi monoclonali.

L’iniziativa, presentata oggi, è promossa da Unicoop Firenze, Coop Alleanza 3.0, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia, Coop Unione Amiatina e Coop Reno.

La raccolta si svolgerà nei supermercati Coop, con la possibilità di donare alle casse, oltre che sulla piattaforma Eppela e con donazioni sul conto corrente dedicato aperto da Tls.

Le cooperative che aderiscono alla campagna, al via domani, raddoppieranno quanto raccolto e i risultati via via raggiunti saranno monitorati e comunicati. L’obiettivo da raggiungere, comprensivo dei raddoppi, è di 1,5 milioni di euro.

“Siamo sicuri – ha dichiarato Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze – che, come noi, ognuno vorrà fare la propria parte. Perché quello che ci ha insegnato ad oggi la pandemia è che soltanto insieme ce la faremo”.

Per Andrea Paolini, direttore generale della Fondazione Toscana Life Sciences, si tratta di “un gesto che testimonia la sensibilità di una delle principali realtà della Gdo del Paese nei confronti della valorizzazione del talento e delle competenze scientifiche, che come Tls da sempre promuoviamo nel campo delle scienze della vita”.