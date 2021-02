Prime multe per obbligo casco su monopattini a Firenze

Gli agenti della polizia municipale hanno multato due persone per la violazione dell’ordinanza che, dal 1 febbraio, prevede questo obbligo per tutti, indipendentemente dall’età.

Prime sanzioni a Firenze ai conducenti dei monopattini per il mancato utilizzo del casco.

Si tratta, è spiegato in una nota di Palazzo Vecchio, di un cittadino straniero individuato sulla pista ciclabile in viale Belfiore (il 33enne è risultato tra l’altro non in regola con le

normative sull’immigrazione e per questo è stato denunciato) e di un italiano di 38 anni fermato in via Magenta. Per entrambi, alla guida di monopattini di proprietà, è scattata la sanzione di 42 euro.

Entro breve il TAR dovrebbe pronunciarsi circa il ricorso presentato da due società di noleggio di monopattini elettrici. le società ritengono che l’obbligatorietà del casco non sia prevista dal Codice della strada e che possa costituire un deterrente per i futuri clienti, quindi un considerevole danno economico. La decisione era fissata per il 27 gennaio 2021 e potrebbe costituire un precedente giudiziario unico nel suo genere.

