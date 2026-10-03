Prevenzione del tumore al seno: visite gratuite con Unifi per studentesse, docenti e personale

L’Università di Firenze rinnova anche quest’anno la collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) nell’ambito della campagna “Nastro Rosa”, dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno. L’iniziativa, a cui l’Ateneo partecipa dal 2024, prevede la messa a disposizione di alcuni spazi universitari per le attività di visita.

Nel mese di ottobre sono in programma cinque appuntamenti gratuiti, organizzati in visite senologiche di 20 minuti, rivolti a docenti, personale tecnico-amministrativo e studentesse Unifi.

“La prevenzione non deve essere un impegno occasionale, ma un riferimento costante nel nostro modo di vivere e di intendere la salute”, dichiara la rettrice Alessandra Petrucci. “È con questo obiettivo che abbiamo voluto consolidare la collaborazione con la LILT, per rafforzare nella nostra comunità la cultura della prevenzione oncologica e la consapevolezza dell’importanza dei controlli periodici, fondamentali per favorire una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente.”

I controlli si svolgeranno dalle 9.30 alle 13.30, secondo il seguente calendario:

Martedì 13 ottobre – Campus di Sesto Fiorentino, Edificio G1, via Giovanni Sansone 1, presso l’unità mobile attrezzata LILT.

– Campus di Sesto Fiorentino, Edificio G1, via Giovanni Sansone 1, presso l’unità mobile attrezzata LILT. Mercoledì 21 ottobre – Campus Morgagni, via Taddeo Alderotti 93C, presso l’unità mobile attrezzata LILT.

– Campus Morgagni, via Taddeo Alderotti 93C, presso l’unità mobile attrezzata LILT. Lunedì 26 ottobre – Ambulatorio “Giulia Santoni”, nella Biblioteca di Scienze Sociali, via delle Pandette 2.

– Ambulatorio “Giulia Santoni”, nella Biblioteca di Scienze Sociali, via delle Pandette 2. Mercoledì 28 ottobre – Ambulatorio “Giulia Santoni”, nella Biblioteca di Scienze Sociali, via delle Pandette 2.

– Ambulatorio “Giulia Santoni”, nella Biblioteca di Scienze Sociali, via delle Pandette 2. Venerdì 30 ottobre – Plesso di via Gino Capponi 9, presso l’unità mobile attrezzata LILT.