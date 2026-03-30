Presidio domani a Firenze per Transgender day of visibility

Presidio domani pomeriggio in piazza Santissima Annunziata a Firenze in occasione del Transgender day of visibility, che si celebra ogni anno il 31 marzo.

L’appuntamento, dalle 17 alle 20, è promosso da 17 associazioni, tra le quali Arcigay Firenze Altre Sponde, Azione Gay e Lesbica, e Ireos. “Quello che stiamo vivendo è un momento storico di particolare gravità – si sottolinea in una nota -. In tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dove le politiche dell’attuale amministrazione stanno sistematicamente smantellando i diritti delle persone transgender, all’Europa, dove governi e istituzioni adottano retoriche e misure sempre più ostili, fino all’Italia, dove il dibattito pubblico e le scelte politiche si muovono in direzione contraria alla tutela delle persone transgender e non binarie, si assiste a un’escalation preoccupante di discriminazioni istituzionalizzate. Questa tendenza globale non è un’astrazione: si traduce in vite rese più difficili, in diritti negati, in corpi messi in discussione da chi non ha alcuna autorità di farlo”. A livello locale, “le persone transgender e non binarie residenti in Toscana continuano a scontrarsi con gravi criticità presso l’ospedale Careggi di Firenze, struttura di coordinamento regionale per i percorsi di affermazione di genere: ritardi sistematici, carenza di personale specializzato e formato, ostacoli burocratici ingiustificati e trattamenti non conformi alle linee guida nazionali e internazionali. Di fronte a tutto questo, la risposta è la nostra presenza”. Dai promotori dell’iniziativa la richiesta “alla Regione Toscana di intervenire in modo efficace affinché siano risolte le criticità che si sono venute a creare all’Ospedale di Careggi. E chiediamo alle istituzioni a ogni livello — locale, nazionale, europeo — di scegliere da che parte stare”.