Presentato il Festival del Cinema d’Indonesia, che si svolgerà al cinema La Compagnia di Firenze dal 26 al 28 ottobre.

Si è svolta oggi, martedì 23 ottobre, la conferenza stampa di presentazione del Festival del Cinema d’Indonesia, che si svolgerà al cinema La Compagnia di Firenze dal 26 al 28 ottobre.

Il festival ha in programmazione diciassette storie, che raccontano gli aspetti più controversi di una società complessa e in continua evoluzione, ma anche fiction, film d’animazione, matinées per le scuole, danze tradizionali, esibizioni di arti marziali e assaggi di cucina etnica.

Il festival – ha affermato il direttore artistico Jacopo Cappuccio – apre una finestra su alcune eccellenze e sui tratti distintivi della società indonesiana. Si parlerà della sua storia, dell’arte tradizionale del Batik, con la mostra fotografica sulla stilista Novita Yunus, allestita nel foyer del cinema; dell’islamismo moderato che contraddistingue il paese a maggioranza musulmana, nel film d’apertura Dà Wah (L’invito) del regista italiano Italo Spinelli; degli incredibili paesaggi naturali, nel documentario Negeri Dongeng, di Anggi Frisca; delle arti marziali, con lo spettacolo dal vivo Penack Silat; della grande vocazione al cinema d’animazione, con i film Knight Kris e Battle of Surabaya; e ad essere rappresentato al festival sarà il nuovo cinema indonesiano. In tutto saranno 17 i film in programma, che spaziano nei diversi generi e che raccontano l’Indonesia da diverse angolazioni”.

Ascolta l’intervista al direttore Jacopo Cappuccio a cura di Gimmy Tranquillo.