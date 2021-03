Prenotazioni vaccini, anche per nati fino a 1951

Firenze, sono riaperte le agende per le prenotazioni dei vaccini in Toscana e si amplia la categoria dell’età anagrafica che ora arriva fino ai nati nel 1951 (fino a oggi ferma al 1945).

La Regione, secondo quanto si apprende, ha ricevuto la conferma dell’arrivo nei prossimi giorni di 79mila vaccini Astrazeneca e ha così riaperto alle prenotazioni.

Sul portale regionale sono quindi disponibili dosi per le categorie del personale scolastico, delle forze dell’ordine e delle persone nate tra il 1941 e il 1951.

Intanto, sempre la regione Toscana fa sapere, che nella prima giornata di prenotazioni per le ‘riserve’ sono arrivate migliaia di richieste: “Oggi sono oltre 5.200 le riserve che si sono iscritte sul portale per la vaccinazione con Astrazeneca – fa sapere Andrea Belardinelli responsabile Sanità digitale e innovazione di Regione Toscana. Sul portale, che ha appena riaperto alle prenotazioni delle tre categorie (personale scolastico, forze dell’ordine e nati tra il 1941 e il 1951) è anche comparsa una scritta che informa della possibilità di prenotarsi come riserva – È stata attivata la funzione di registrazione come riserva – si legge sul portale -. Se appartieni ad una delle categorie che possono prenotare e nel caso di disponibilità di posti esaurita, puoi candidarti per essere inserito nelle liste delle riserve del punto vaccinale più vicino alla tua abitazione, premendo il tasto che troverete, all’interno del portale, durante la fase di prenotazione”

Infine la Regione avverte che “a fronte di un proliferare di fake news sui social”, le “informazioni ufficiali, relative alla campagna di vaccinazione, sono quelle pubblicate sul sito della Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/vaccinazioni-covid-chi-come-quando e sul portale dell’Agenzia di informazione regionale https://www.toscana-notizie.it