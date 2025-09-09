Controradio Streaming
Mar 9 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaSanitàPrelievo da donatore a cuore fermo controllato a Livorno
SanitàScienza e Tecnologia

Prelievo da donatore a cuore fermo controllato a Livorno

By Redazione

A fine agosto all’ospedale di Livorno è stato effettuato un prelievo di cuore e di fegato da un donatore a cuore fermo controllato, tecnica di prelievo di organi da persone in cui il cuore ha cessato di battere, nota anche come Dcd Donation after circulatory death.

Si tratta, spiega la Regione, della prima volta in Toscana che un intervento di questo tipo viene realizzato in una struttura non dotata di cardiochirurgia: “E’ stato possibile grazie al lavoro di squadra e la sinergia che ha visto collaborare equipe diverse della rete regionale e nazionale trapianti e si aprono dunque nuove frontiere per interventi di questi tipo”.
L’operazione, si evidenzia, “è stata possibile grazie alla generosità del giovane donatore e dei suoi familiari, che hanno espresso la volontà favorevole alla donazione di organi, consentendo così di restituire una nuova vita a due giovani pazienti”.

“I riceventi risultano in buone condizioni cliniche” spiega la Asl Toscana nord ovest. La procedura, ad elevata complessità tecnica, richiede la collaborazione di più équipe, spesso provenienti da centri trapianto di diverse regioni, con tempi di intervento estremamente ristretti. A Livorno, dove da anni vengono effettuati prelievi sia da donatori in morte encefalica che da donatori a cuore fermo, “il risultato è stato possibile grazie al lavoro sinergico del coordinamento locale, del Centro regionale trapianti e del Centro nazionale trapianti”.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini hanno espresso un sentito ringraziamento alla famiglia del donatore e a tutte le professionalità coinvolte, sottolineando come questo risultato sia frutto non solo di competenze tecniche ma anche di collaborazione e di una grande spirito di squadra. La Toscana, conclude la Regione, “si conferma anche nel 2025 la regione con il più alto numero di segnalazioni di donazione a livello nazionale (100 per milione di popolazione). Negli ultimi mesi si è inoltre registrata una crescita di circa il 5 per cento delle dichiarazioni di volontà favorevole alla donazione tra i donatori di organi.

Articolo precedente
Maltempo, allagamenti a Massa e Carrara per forte temporale
Articolo successivo
Firenze, via Fortini ancora chiusa. Casini (IV): inaccettabile!

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30622Cronaca18289Politica4073Cultura & Spettacolo3811Diritti2564Sanità2521

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI