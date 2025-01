 Prato: “test antidroga a sindaco, giunta e consiglio”

Lo prevede una mozione illustrata oggi dai consiglieri comunali di opposizione Claudio Belgiorno (Fratelli d’Italia), George Claudiu Stanasel (Lega) e Rossella Risaliti (Gianni Cenni sindaco per Prato).

Rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni: con questo obiettivo i consiglieri comunali di opposizione Claudio Belgiorno (Fratelli d’Italia), George Claudiu Stanasel (Lega) e Rossella Risaliti (Gianni Cenni sindaco per Prato) hanno presentato una mozione in cui chiedono che vengano introdotti test antidroga periodici per il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali di Prato.

I tre consiglieri comunali annunciano che si sottoporranno ai test antidroga prima della discussione in aula della mozione e che renderanno pubblici i risultati. I test, su base volontaria e da effettuare una volta l’anno, si spiega una nota, verrebbero realizzati presso strutture pubbliche o convenzionate, senza costi per il Comune di Prato, con la pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale.

Per Belgiorno, “oggi più che mai, la politica ha il dovere di dare il buon esempio. In un momento in cui la fiducia nelle istituzioni è messa a dura prova, questa proposta vuole dimostrare che chi governa è pronto a sottoporsi a controlli trasparenti per garantire la propria integrità morale e personale. Non si tratta solo di un atto simbolico, ma di un impegno concreto per riaffermare i valori etici che devono guidare chi rappresenta i cittadini”.

I tre consiglieri annunciano anche una mozione per intensificare le azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio di Prato per il contrasto degli oppioidi sintetici come il Fentanyl. “Non possiamo arrenderci di fronte a fenomeni che distruggono il tessuto sociale e minacciano il futuro delle giovani generazioni – osservano -. Con queste iniziative, vogliamo dimostrare che la politica può e deve essere un faro di responsabilità e trasparenza”. Dai tre consiglieri anche un appello alla collaborazione “tra istituzioni, famiglie e cittadini per affrontare insieme una delle sfide più urgenti del nostro tempo”.