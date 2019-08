Prato: sfrattata da casa popolare perchè possiede camper, è mamma di autistico

Ha ricevuto l’intimazione a lasciare entro 60 giorni la casa popolare di cui è assegnataria da 15 anni. Rossana Stella, 53enne, dipendente dell’Asl, ha ricevuto un avviso di sfratto dall’alloggio popolare dove vive con il figlio autistico a Prato perché risulta prorietaria di un camper. La vicenda è resa nota dai quotidiani locali.

Chi è assegnatario di casa popolare, secondo le modifiche alla legge 96/96 approvate nel gennaio scorso, non può possedere veicoli di potenza superiore a 80 kw e il camper della donna ha 96 Kw di potenza. la donna ha spiegato che utilizza il camper anche per far fare brevi gite al figlio. I giornali pratesi segnalano che gli uffici dell’edilizia pubblica comunale hanno avviato una procedura che chiede alla donna di lasciare l’alloggio.

Rossana Stella ha presentato le controdeduzioni allo sfratto, allegando una nuova certificazione dei servizi della Asl che attestano che l’acquisto del camper è finalizzato alla cura e alla riabilitazione del figlio. Luigi Biancalani, assessore comunale ai Servizi sociali ha dichiarato di voler “approfondire le controdeduzioni della donna” ed ha assicurato che “lo sfratto intanto verrà rimandato”.