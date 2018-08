Prato: portano figlia minore in sexy shop, denunciati

I genitori di una bambina di 4 anni sono stati denunciati dalla polizia a Prato per atti osceni in danno della figlia minore.

Gli investigatori hanno ricostruito che per la coppia era prassi usuale far entrare e intrattenere la propria figlia nel negozio sexy shop di cui è titolare l’uomo. Ciò facendo, contravvenivano al divieto di accesso per minori di 18 anni. Nell’esercizio sono ovviamente esposti in bella mostra numerosi articoli specializzati e sexy toys. I coniugi sono entrambi cittadini di origine cinese. Il controllo è scattato nella serata quando un equipaggio delle Volanti notava una donna che si accingeva ad uscire dal sexy shop insieme ad una bambina molto piccola. Gli agenti hanno deciso di intervenire, così hanno verificato che la donna, 29 anni, residente a Prato, era la madre della bambina nonché moglie del titolare del sexy shop, un 31enne anche lui residente a Prato.