Prato: lavoratori in nero, denunciata e multata titolare ditta

Lavoratori a nero, assenza del registro di carico e scarico, mancata manutenzione di alcuni dei macchinari e ostruzione delle vie di fuga dallo stabile

Per questi motivi una 31enne, titolare di una ditta di Prato, è stata denunciata nel corso di una serie di controlli svolti ieri dalla squadra interforze. La donna è stata anche multata per 4.133 euro e l’attività sospesa per la presenza di tre lavoratori senza contratto di lavoro. Inoltre alcuni macchinari sono stati sequestrati per emissioni di gas nocivi in atmosfera.