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Prato: ex sindaca Bugetti a giudizio per corruzione

By Domenico Guarino
pd prato, Ilaria Bugetti

Ci sarà un processo per corruzione per l’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti, l’imprenditore tessile Riccardo Matteini Bresci e per Alessio Bitozzi, funzionario del Consorzio Progetto Acqua.

Insieme a Bugetti, Bresci e Bitossi, a giudizio, con l’accusa di truffa aggravata in concorso con la ex sindaca, anche Enrico Cini, amministratore unico della Broker Techno srl collegata al Gruppo Colle di cui Matteini Bresci era amministratore delegato.

Prima udienza il 13 gennaio 2027 davanti alla seconda sezione del tribunale di Firenze. Lo ha deciso la gup di Firenze Francesca Scarlatti che al termine dell’udienza preliminare ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle difese: per i legali degli indagati il processo doveva celebrarsi a Prato.

Secondo i pm della Dda fiorentina, Lorenzo Gestri, Antonio Nastasi e Lorenzo Boscagli, l’ex sindaca Pd di Prato e già consigliera regionale Bugetti sarebbe stata una figura a disposizione di Matteini Bresci nelle istituzioni.
L’imprenditore la definiva “un mio attrezzo, una mia creatura”. Tra gli interessi dell’industriale del gruppo Colle finiti al vaglio degli inquirenti c’è la questione della realizzazione del depuratore nella sua industria.

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