Prato, controlli sul lavoro in 64 ditte, irregolarità in tutte

Prato, irregolarità riscontrate in 64 ditte manifatturiere su 64 controllate nella zona di Prato nell’arco di 6 settimane.

Lo rende noto l’Ispettorato del lavoro di Prato e Pistoia che ha coordinato le verifiche nell’ambito del progetto ‘Alt caporalato!’, condotte da una task force.

Controllate “le posizioni lavorative di 570 lavoratori, di cui 394 provenienti da Paesi extra-Ue. Per 250 lavoratori riscontrati illeciti per lavoro ‘in nero’, violazioni in materia di orario di lavoro e di sicurezza nel luogo di lavoro. Per 4 imprenditori è scattato l’arresto in flagranza per l’impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno”.

Oltre alle sanzioni irrogate, “nell’immediatezza degli accessi – si spiega ancora – sono stati emanati 32 provvedimenti di sospensione dell’attività di altrettante aziende per la presenza accertata di 161 lavoratori completamente ‘in nero’, tra cui 40 operai provenienti da Paesi extra-Ue privi di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Al termine degli accertamenti attualmente in corso, sarà possibile verificare l’emergere di ulteriori ipotesi di irregolarità, in particolare di possibili vittime di sfruttamento”. La task force ha coinvolto anche gli Ispettorati di Arezzo, Bologna, Brescia, Cagliari-Oristano, Livorno-Pisa, Perugia, Parma-Reggio Emilia, Roma, Teramo e Varese, il personale ispettivo di Inps, Inail, Asl locale, i carabinieri nucleo Ispettorato del lavoro e del comando provinciale pratese e mediatori culturali messi a disposizione dall’Oim.