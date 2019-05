Prato: cadono pannelli manifesti elettorali, ragazzina viva per miracolo

Tragedia sfiorata ieri in piazza della Stazione a Prato, dove i pannelli adibiti all’affissione dei manifesti elettorali sono caduti addosso a una ragazza che sarebbe rimasta, secondo il racconto di una testimone, miracolosamente illesa.

La testimonianza arriva da una cittadina pratese che ieri attorno alle 13,30 ha assistito alla scena in piazza della Stazione a Prato. La donna racconta che, in seguito a una raffica di vento, ha visto cadere l’intera fila dei pannelli in lamiera pesante, lunga oltre una ventina di metri, addosso a una ragazzina che sarebbe uscita da sotto miracolosamente illesa, forse perché rimasta nella parte dove si trova la base dei pannelli. La tragedia sarebbe stata inevitabile se la giovane si fosse trovata nell’altra parte dei pannelli, che uniti insieme sono molto pesanti.

Il forte vento che ha caratterizzato la giornata di ieri sembra essere stata la causa principale dell’accaduto, ma a contribuire potrebbe anche essere stato il fatto che i pannelli siano stati ancorati solamente da un lato.

Gabriele Bianchi, Consigliere in Regione Toscana, in merito all’accaduto commenta: “Quando si fanno i lavori pubblici, in particolare vicino ai passaggi pedonali, bisognerebbe ancorare meglio pannelli pericolosi e pesanti come questi”.

Un altro episodio con caduta di pannelli in lamiera per le affissioni elettorali è stato segnalato anche in viale della Repubblica, nei pressi del Tribunale.