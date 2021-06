Prato: cadavere impiccato a un albero, probabile suicidio

In corso accertamenti della polizia sul cadavere impiccato trovato a Prato in Via Molinuzzo

Un cadavere è stato trovato stamani a Prato in via Molinuzzo, nella zona industriale della frazione di Iolo: la salma, in avanzato stato di decomposizione, era impiccata a un albero, nascosta dalla folta vegetazione, in un terreno attiguo ai capannoni che ospitano per lo più aziende orientali.

Potrebbe trattarsi di un suicidio anche se al momento, in attesa di compiere i vari accertamenti, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. A fare la scoperta un operaio, di origine pakistana, che lavora lì vicino: si è fermato con la bicicletta a lato della strada, è entrato nel terreno e ha notato il corpo. Sul posto è intervenuta la polizia.

notizia in aggiornamento