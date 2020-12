‘Pranzo della solidarietà’, ristorante Firenze dona 120 pasti a persone bisognose

In meno di due ore sono stati tutti distribuiti i 120 pasti da asporto preparati e donati a persone che si trovano in situazioni di bisogno. Pranzo della solidarietà organizzato oggi da un ristorante fiorentino

Penne al pomodoro, basilico e scaglie di grana, e arista al forno con patate, questo il menù del “Pranzo di solidarietà” offerto dal ristorante Fuoripiazza di Via Gioberti. L’iniziativa solidale era in programma oggi dalle 12.30 alle 14.30: la distribuzione dei pasti si è conclusa con un po’ di anticipo.

“Un po’ di solidarietà ci fa stare bene, il Fuoripiazza per chi ha bisogno ha la porta aperta”, hanno scritto su facebook i titolari, Valerio Lami e Giampiero Stallone, che insieme allo staff sono impegnati nella distribuzione dei 120 pranzi da asporto. “Abbiamo pensato a questa idea per dare un aiuto a chi può aver bisogno di un pasto caldo – hanno affermato – ma anche per chi è solo, come tanti anziani che conosciamo qui nella zona, e può avere piacere a venire a trovarci e ricevere in dono il nostro pranzo della domenica”.

“Giampiero e Valerio del ristorante Fuoripiazza sono una bella presenza della nostra via Gioberti – ha affermato il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi – e la loro iniziativa è certamente un gesto importante di solidarietà e vicinanza verso i nostri concittadini. Un gesto per il quale li ringrazio a nome di tutti”.