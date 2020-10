Povertà: torna “Dona la spesa” a Unicoop Tirreno

Il 17 ottobre torna la raccolta alimentare che Unicoop Tirreno organizza da 12 anni coinvolgendo soci, dipendenti, onlus e associazioni di volontariato locali, invitando i clienti ad acquistare alimentari e prodotti per l’igiene personale che andranno in beneficienza.

Una busta di latte, un pacco di pasta, il bagnoschiuma: basta poco, scrive in una nota Unicoop Tirreno, per aiutare le associazioni locali a distribuire generi di prima necessità a persone e famiglie con problemi economici.

L’iniziativa si unisce alle raccolte messe in atto dalla cooperativa durante l’emergenza Covid, tra cui i “Carrelli sospesi” (carrelli della spesa in cui è possibile lasciare prodotti per i bisognosi) che da marzo ad oggi hanno superato le 70 tonnellate di cibo e generi di prima necessità raccolti e consegnati direttamente alle famiglie o utilizzati dalle onlus per le mense e gli empori della solidarietà.

L’anno scorso “Dona la spesa” ha segnato un record con 63 tonnellate di prodotti raccolti e donati in beneficenza.