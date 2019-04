Porto Piombino: siglato accordo per nuovo scalo turistico

Dovrebbero partire in autunno per concludersi nel 2021 i lavori per la realizzazione del nuovo porto turistico di Piombino (Livorno).

La cooperativa La Chiusa di Pontedoro di Piombino ha firmato un accordo per la realizzazione dello scalo con Sales Spa Costruzioni, che si occuperà della costruzione delle infrastrutture. Previsti circa 600 posti barca, spiega una nota, oltre a un’area pescherecci con dietro spazi dedicati a itticoltura e mitilicoltura, 9,10 ettari destinati alla cantieristica e una zona riservata alla nautica minore.

“La nostra posizione è unica – sottolineano i vertici della cooperativa -. Direttamente sul mare. Questo significa che un cantiere può costruire le sue commesse in loco e metterle subito in acqua, anziché frazionarne la realizzazione per mancanza di spazi e sbocchi. Il conseguente abbattimento dei costi di lavorazione e trasporto è garantito. L’altra grande opportunità è il refitting. Senza contare che la cooperativa, rispetto al blocco cantieristico concederebbe piena autonomia di gestione a chiunque voglia investire”.