Porto Livorno, 32 milioni tonnellate merci movimentate 2022

Livorno, flusso di movimenti presso il Porto di Livorno in flessione del 5,3% rispetto all’anno precedente.

Nel 2022 il porto di Livorno ha registrato 32 milioni di tonnellate di merci movimentate, in flessione del 5,3% rispetto all’anno precedente, mentre ammontano a 39,118 i milioni di tonnellate considerando anche gli scali di Piombino e Portoferraio. Lo rende noto l’autorità di sistema portuale di Livorno. Nel dettaglio, le rinfuse liquide hanno chiuso con un -13,5% sull’anno precedente, a 6.409.230 tonnellate di merce.

In calo anche le rinfuse solide, -11,8% sul 2021, a quota 1.859.502 tonnellate di merce. Ha tenuto il traffico rotabile, che ha archiviato l’anno con un -3,4% sul 2021, a quota 649.963 mezzi rotabili movimentati, di cui 480.873 a Livorno (-5,7%). In lieve calo anche il traffico containerizzato. Nei 12 mesi appena trascorsi, sono stati movimentati complessivamente 751.872 container, di cui 751.811 imbarcati/sbarcati nel solo porto di Livorno. Anche se le movimentazioni siano complessivamente calate del 5%, l’analisi sulla movimentazione dei container al netto del trasbordo restituisce un dato positivo. Tra Gennaio e Dicembre sono infatti transitati dalle banchine livornesi 469.288 contenitori pieni, 35.529 in più rispetto all’anno precedente (+8,2%); 173.442 i vuoti (+13,2% su base annuale).

Al netto delle attività di transhipment, le movimentazioni da/per l’hinterland sono complessivamente aumentate del 9,5%. I numeri del 2022 registrano poi una lieve ripresa del traffico delle auto nuove: a Livorno sono stati movimentati 491.159 veicoli, il 5,1% in più rispetto ai 463.338 mezzi dell’anno passato. Crescita a doppia cifra per i prodotti forestali che hanno registrato un nuovo record di merce sbarcata/imbarcata nello scalo labronico, confermando il trend di crescita positiva nonostante la crisi pandemica. Il traffico ha chiuso l’anno con un aumento del 19,2% sul 2021, a 2.131.105 tonnellate di merce.