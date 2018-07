Polstrada: guida in corsia di emergenza e TIR taroccati, 5 patenti ritirate

Prosegue senza sosta la caccia della Polstrada in Toscana ai furbi del volante. Stamattina tre automobilisti sono stati colti a sfrecciare in corsia di emergenza per saltare la coda, e due camionisti sono stati fermati e multati per aver truccato la scatola nera dei loro TIR.

I primi stavano percorrendo la A/1 verso Bologna, ma dopo Scandicci si sono ritrovati fermi in coda. Il personale addetto alla manutenzione, infatti, stava lavorando per ripristinare il guard-rail all’altezza di Calenzano, danneggiato la scorsa notte a causa di un incidente ad un TIR. I tre hanno tentato di sorpassare la coda inserendosi in corsia d’emergenza, rischiando di travolgere qualcuno o ostacolare i mezzi di soccorso. Era già avvenuto, pochi giorni fa, sempre sull’A/1.

Una pattuglia della Sottosezione di Firenze Nord, impegnata nel dispositivo a reticolo sulle principali arterie della Toscana volto a neutralizzare gli automobilisti indisciplinati, li ha bloccati e multati. Per tutti e tre è scattato il ritiro della patente, che sarà sospesa fino a sei mesi.

Sempre in A/1, due camionisti, un 46enne beneventano che trasportava semola a Milano, e un 54enne trevigiano lì diretto con il suo carico di carta igienica, hanno tentato di guidare senza sosta taroccando la scatola nera dei loro mezzi. I poliziotti, abituati a individuare analoghe situazioni sospette, in pochi minuti hanno trovato le calamite con cui avevano truccato il sistema di registrazione di ore di guida e velocità, al fine di guidare senza mai doversi fermare. Per entrambi sono scattati oltre 1.600 euro di multa e il ritiro della patente.

La diffusione della cultura della guida sicura è un must per la Polstrada, che dall’inizio dell’anno ha messo in campo 17.471 pattuglie, ritirando 1.505 patenti, sottraendo 98.477 punti ed effettuando 12.366 interventi di soccorso.