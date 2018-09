Politica: a Livorno per il PD congresso unitario

Il 29 settembre “election day” su tutta la costa per eleggebre Rocco Garufo alla segreteria dell’Unione comunale di Livorno e Simone Rossi alla segreteria della Federazione territoriale livornese. Obiettivo: “sconfiggere un’amministrazione pericolosa e distruttiva per la città di Livorno come quella dei Cinque Stelle”

“Il Partito Democratico di Livorno e dei comuni del territorio livornese sceglie all’unanimità il congresso unitario per avviare la sfida delle prossime elezioni amministrative: il 29 settembre “election day” su tutta la costa per eleggere Rocco Garufo alla segreteria dell’Unione comunale di Livorno e Simone Rossi alla segreteria della Federazione territoriale livornese. “Sconfiggere un’amministrazione pericolosa e distruttiva per la città di Livorno come quella dei Cinque Stelle, e proseguire l’ottimo lavoro già avviato nei comuni del territorio guidati dal nostro partito, richiede una guida unitaria e condivisa del PD territoriale e cittadino“, si legge nel documento votato all’unanimità ieri dalla Direzione del PD livornese. Ecco dunque che “il prossimo sabato 29 settembre – prosegue la nota – tutti i circoli del PD di Livornese e del territorio livornese accoglieranno gli iscritti del partito per la discussione sulle mozioni regionali ma anche per eleggere i nuovi segretari: un’occasione di discussione aperta sul futuro della città e dei territori, una prova di unità politica indispensabile al lavoro da svolgere in vista del voto amministrativo, un esempio di maturità e orgoglio che confermi per il PD il ruolo di forza fondamentale per l’alternativa al populismo di Lega e Cinque Stelle e per la prosecuzione del lavoro di buongoverno dei comuni amministrati dai nostri sindaci”.

Rocco Garufo è nato nel 1971 e vive a Livorno. Ha studiato Scienze Politiche, è stato assessore provinciale dal 2005 al 2008 e oggi lavora per la Toremar.

Simone Rossi è nato nel 1980, è vicesindaco del Comune di Bibbona e segretario locale del PD, è avvocato e vicepresidente del Consorzio Strada del Vino di Bolgheri.