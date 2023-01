Poggetto, chiude anche il ristorante, pizzeria. Titolare: “Da quando non si fanno più eventi nell’auditorium la mia clientela si è dimezzata”

Firenze, dopo la chiusura dell’Anfiteatro Flog, non riuscendo più, senza il pubblico che andava ai concerti, ad avere abbastanza clienti per sostenere l’attività economica, il titolare del ristorante/pizzeria ‘Il Poggetto’, Alessandro Bitossi, ha deciso di chiudere l’attività.

“Un saluto a tutti i nostri affezionati clienti. – scrive mestamente sulla sua pagina Facebook Alessandro Bitossi – Siamo purtroppo a comunicare che il Ristorante Il Poggetto cessa la sua attività questa domenica 15 gennaio. Grazie infinite per la vostra fiducia data in questi anni”. L’agonia della pizzeria Il Poggetto, iniziò nel febbraio 2020 quando la Flog decise di chiudere l’auditorio inizialmente per la pandemia, chiusura che poi fu resa definitiva da una scelta del consiglio di amministrazione

“Il motivo che ci è stato dato è la necessità di una chiarificazione all’interno del consiglio di amministrazione della Flog, e la mancanza di personale – raccontava Enrico Romero Direttore artistico dell’Auditorium Flog per 30 anni in un’intervista a Controradio – Tanto fumo e poco arrosto, tutto dà l’idea della volontà di stare zitti il più possibile, lasciare passare il tempo e poi cambiare forse destinazione d’uso alla Flog”. È così è stato l’auditorium Flog non ha mai più riaperto.

“La Flog come prima non ci sarà più – dice amareggiato in una intervista al quotidiano La Repubblica Alessandro Bitossi – Da quando non si fanno più eventi nell’auditorium la mia clientela si è dimezzata ed è aumentato l’affitto del locale” denuncia. “Sono passati 430 giorni dall’annuncio di chiusura dell’auditorium per lavori”.