Wolakota 2025: la cultura nativa americana in Toscana
Torna l’evento di celebrazione della cultura e delle tradizioni degli indiani americani Lakota Sioux a cura dell’associazione Wambli Gleska. 20 giorni di mostre, incontri e conferenze a Fiesole e Impruneta.Domenica è stato celebrato a Fiesole l’anniversario della firma del protocollo di amicizia che, per la prima volta nella storia, riconosce il genocidio di oltre 70 milioni di indigeni nordamericani, inclusi i Lakota Sioux. A seguire l’inaugurazione di Older than America, mostra etnografica sui popoli aborigeni nordamericani.
