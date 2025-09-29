www.controradio.it Wolakota 2025: la cultura nativa americana in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:56 Share Share Link Embed

Wolakota 2025: la cultura nativa americana in Toscana

Torna l’evento di celebrazione della cultura e delle tradizioni degli indiani americani Lakota Sioux a cura dell’associazione Wambli Gleska. 20 giorni di mostre, incontri e conferenze a Fiesole e Impruneta.Domenica è stato celebrato a Fiesole l’anniversario della firma del protocollo di amicizia che, per la prima volta nella storia, riconosce il genocidio di oltre 70 milioni di indigeni nordamericani, inclusi i Lakota Sioux. A seguire l’inaugurazione di Older than America, mostra etnografica sui popoli aborigeni nordamericani.

Alessandro Martire, presidente dell’associazione rappresentante in Italia Nativi Americani Lakota Sioux