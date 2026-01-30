www.controradio.it WILLIAM TATGE/LAST CALL per Pinocchio Jazz Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:20 Share Share Link Embed

WILLIAM TATGE pianoforte, composizioni/DAN KINZELMAN sax tenore/FRANCESCO PONTICELLI contrabbasso/STEFANO TAMBORRINO batteria.

Last Call è il progetto del pianista e compositore italo-americano William Tatge, affiancato da Dan Kinzelman, Francesco Ponticelli e Stefano Tamborrino, musicisti tra i più noti e originali della scena jazz italiana attuale. Attivo dal 2012, il quartetto nasce da una collaborazione di lunga durata e si fonda su un’idea di musica come spazio condiviso, in cui ogni gesto sonoro prende forma attraverso l’ascolto reciproco. La scrittura di Tatge, autore del repertorio, propone strutture aperte, essenziali, che diventano terreno fertile per un’improvvisazione collettiva raffinata e priva di orpelli. I diversi percorsi dei musicisti confluiscono in un linguaggio unitario, fluido e in continua trasformazione, dove armonia, ritmo e timbro sono trattati con sensibilità cameristica e attenzione al dettaglio. Nel 2015 il quartetto pubblica Borderlands per la prestigiosa etichetta Parco della Musica Records, lavoro che definisce l’identità del gruppo: una musica intensa e misurata, capace di muoversi tra lirismo e tensione, chiarezza formale e ambiguità espressiva. Un progetto che continua a evolversi nel tempo, mantenendo intatta la propria coerenza e una forte vocazione poetica.