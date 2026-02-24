www.controradio.it Verso un Patto digitale dello Sport Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:18:43 Share Share Link Embed

Quali impegni possono assumersi le società sportive per l’educazione al digitale consapevole e per il benessere degli atleti? Come interferiscono i dispositivi tecnologici nelle dinamiche delle squadre o nella vita di un atleta? Ne parliamo in vista del primo appuntamento organizzato dal Coordinamento dei Patti toscani che si terrà il 6 marzo 18.00 al Circolo Arci Andreoni di Firenze.

In collegamento Maria Lipone, sociologa e counselor per la Rete nazionale Patti digitali e per Media Educazione e Comunità

In radio Tommaso Giani, educatore di squadre giovanili di calcio per la Figc – Comitato Regionale Toscana e diacono della Chiesa cattolica