‘Verita Monselles. Carnale’ e ‘Rotte’: due nuove esposizioni a Centro Pecci di Prato

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Il Centro Pecci presenta in queste ore due nuove esposizioni. La prima è ‘Verita Monselles. Carnale’, prima mostra in un centro d’arte contemporanea italiano dedicata all’artista e fotografa argentina, la cui opera esplora i linguaggi legati al pensiero femminile e femminista attraverso la moda e i generi del ritratto e del nudo. La seconda è ‘Rotte’, un’ampia selezione di lavori provenienti dalla raccolta del noto collezionista pratese Carlo Palli, che ha sottoscritto un importante lascito di opere e materiali d’archivio alla sua città.
Abbiamo chiesto al direttore del Centro Stefano Collicelli Cagol qual è il significato di questa proposta.