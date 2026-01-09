Venezuela e diritto internazionale

/
Un attacco armato unilaterale senza autorizzazione delle Nazione Unite (come quello Usa in Venezuela) non trova giustificazione nel diritto internazionale vigente. Quale deriva apre? Dove si ferma la legittima difesa, la responsabilità di proteggere o (per la Groenlandia) l’esigenza di sicurezza di uno Stato? Dove porta l’uso della forza armata nella governance mondiale e quanto sa di rigurgito colonialista? Quali implicazioni concrete in Ucraina come per Taiwan o il Pakistan tale precedente comporta? Il sistema ONU è irreparabilmente compromesso?
Domande a cui cercheremo di rispondere con il contributo e le competenze della prof.ssa Micaela Frulli (docente di Diritto internazionale all’Università degli Studi di Firenze)