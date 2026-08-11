www.controradio.it Vendemmia 2026, le linee guida della Toscana per il caldo estremo Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:09 Share Share Link Embed

TOSCANA. La Giunta regionale ha approvato le deliberazioni riguardanti la riduzione delle rese produttive per la vendemmia 2026, accogliendo le richieste formulate dai Consorzi di tutela del Brunello di Montalcino DOCG, del Chianti DOCG, del Chianti Classico DOCG e della Toscana IGT. Per le denominazioni Brunello di Montalcino, Chianti e Chianti Classico sono stati inoltre adottati i provvedimenti relativi alla destinazione degli eventuali esuberi di produzione della campagna 2026. Parla l’Assessore regionale all’agricoltura Leonardo Marras.