www.controradio.it Vannacci torna a Firenze, Gavinana risponde Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:36 Share Share Link Embed

Lo storico centro sociale Cpa Firenze sud chiama a “raccolta” il quartiere di Gavinana, cittadini e realtà sociali, per l’assemblea pubblica in programma venerdì 12 alle 21 nello spazio occupato di via di Villamagna. Un’iniziativa dal titolo ‘Gavinana è partigiana’ per preparare la mobilitazione in vista della manifestazione del 19 giugno di Futuro nazionale, alla presenza del leader Roberto Vannacci, considerata dal Cpa “una provocazione nei confronti del quartiere e della sua storia, oltre che un tentativo di alimentare tensioni e divisioni nella città”. Anche perché uno degli slogan di Futuro nazionale è quello di “liberare” l’immobile di via di Villamagna, sede del centro sociale fiorentino attivo da quasi 40 anni.

Edoardo Todaro