www.controradio.it Vannacci in Gavinana il 19 giugno, il CPA chiama alla mobilitazione Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

La richiesta di sgombero del CPA non è nuova anche recentemente, dopo lo sgombero a Torino di Askatasuna e i successivi scontri con le Forze dell’Ordine, Fratelli d’Italia e Lega avevano riproposto in consiglio comunale il tema con una mozione bocciata dalla maggioranza. E negli anni, il centrodestra, di atti simili ne ha portati in discussione una caterva. Qual è la novità dunque di questa passeggiata identitaria Organizzata dai futuristi in Gavinana per ” dare” leggiamo dal loro manifesto ” un segnale forte su sicurezza, vivibilità, decoro urbano e, appunto, sgombero del Centro popolare Autogestito Firenze Sud?

Beh Essenzialmente la novità sta nel fatto che dal palazzo si passa alla piazza. E non è una novità di poco conto. A tal punto che lo stesso fratello d’Italia Alessandro Draghi si dice preoccupato. Perché ovviamente si tratta sì di una provocazione, ma di una provocazione giocata sul terreno della concretezza. Il 19 insomma Futuro Nazionale in piazza Bartali ci sarà. Non un luogo neutro per altro: di fronte alla Coop e a due passi dal memoriale delle deportazioni, sul luogo in cui sorgeva proprio il CPA prima dello sgombero del 2001. E allora? allora il tema è quello tipicamente vannacciano: farsi vedere, provocare, attendere una reazione. Il Generale soffia sul fuoco perché è il fuoco (sociale, culturale, economico) che fa la sua fortuna politica ed elettorale. Come risponderà il quartiere? Intanto per dopodomani è convocata un’assemblea proprio al CPA per decidere come muoversi. di sicuro ci sarà una contromanifestazione il 19. Con quali modalità lo vedremo.