VACS, class action dei commercianti per un valore di 1,5 mln di euro. “Da Palazzo Vecchio solo briciole”

Arriva puntuale come la tramvia, la resa dei conti da parte dei commercianti del centro storico, zona San Marco, per i mancati guadagni patiti durante i cantieri della VACS e per gli sgravi fiscali mai attuati: hanno notificato agli uffici dello Sviluppo Economico del Comune di Firenze un’azione legale collettiva del valore di 1 milione e mezzo di euro. Si è messo subito al lavoro l’assessore Jacopo Vicini, che potrebbe proporre un possibile rimborso tra i 200 e i 300 mila euro per chiudere la controversia.