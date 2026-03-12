www.controradio.it Urbanistica, Laboratorio Firenze: urgente moratoria e variante di salvaguardia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

I firmatari dell’appello del febbraio scorso (tra questi Roberto Budini Gattai, Marco Geddes, Alberto Di Cintio, Amos Cecchi, Daniela Lastri, Andres Lasso, Antonio Floridia, Eriberto Melloni) , alla luce delle mancate risposte di palazzo Vecchio lanciano un nuovo appuntamento per l’8 aprile prossimo e ripropongono una moratoria temporanea delle trasformazioni urbane più critiche -per evitare la privatizzazione di immobili pubblici o di rilevante interesse collettive e l’espulsione dei residenti- e una variante di salvaguardia del POC, finalizzata, a sostituire le previsioni oggi vigenti per le aree interessate, al fine, viene detto “di tutelare l’interesse pubblico nelle more della revisione complessiva dello strumento urbanistico, orientando le trasformazioni urbane verso obiettivi di equità sociale, sostenibilità ambientale e diritto all’abitare”

Marco Massa di Italia Nostra