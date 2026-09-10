    Università di Firenze, un milione di euro contro il caro affitti

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    FIRENZE. L’Università di Firenze ha pubblicato il bando per un rimborso delle spese di locazione sostenute dai propri studenti fuori sede nel corso dell’anno accademico 2025/2026. Si tratta della misura straordinaria di Unifi mirata ad alleggerire il peso del caro affitti realizzata grazie a un investimento di un milione di euro da parte dell’Università, attraverso l’impiego di risorse proprie. Parla la Rettrice Unifi Alessandra Petrucci.