FIRENZE. L’Università di Firenze ha pubblicato il bando per un rimborso delle spese di locazione sostenute dai propri studenti fuori sede nel corso dell’anno accademico 2025/2026. Si tratta della misura straordinaria di Unifi mirata ad alleggerire il peso del caro affitti realizzata grazie a un investimento di un milione di euro da parte dell’Università, attraverso l’impiego di risorse proprie. Parla la Rettrice Unifi Alessandra Petrucci.
Università di Firenze, un milione di euro contro il caro affitti
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