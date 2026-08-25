www.controradio.it Uniti per i bambini, il prossimo 5 settembre a Coverciano Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:37 Share Share Link Embed

FIRENZE. Una giornata di sport, integrazione e solidarietà a sostegno dell’infanzia. È la prima edizione di “Uniti per i Bambini”, una grande iniziativa di solidarietà che unisce sport, salute e inclusione. Sabato 5 settembre 2026, dalle ore 14.00 alle 20.00, il Centro Tecnico Federale di Coverciano (Firenze) apre per la prima volta al pubblico le proprie porte per un evento che non ha precedenti. Anima dell’iniziativa un Comitato Organizzatore che riunisce il mondo delle istituzioni, delle associazioni e delle professioni. Ne fa parte, tra gli altri, Cristina Scaletti medico e Sindaco di Fiesole.