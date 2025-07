www.controradio.it Una terrazza per Terzani nel suo quartiere Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:13 Share Share Link Embed

FIRENZE. Una terrazza per Tiziano Terzani, nello stesso quartiere in cui nacque, a due passi da Via Pisana. Questa la mozione approvata ieri dal Consiglio del Quartiere 4. Giulia Marmo è Consigliera del quartiere 4 di Firenze di Sinistra Progetto Comune.