Una Giunta da Campo largo.

La nuova giunta regionale della Toscana è formata dal Presidente appena rieletto tramite elezione popolare diretta e dagli assessori che lo stesso presidente sceglie e nomina. Dopo le elezioni regionali del 12-13 ottobre 2025 che hanno visto la riconferma di Eugenio Giani, il Presidente ha il potere di decidere la composizione della nuova squadra di governo, scegliendo tra figure politiche o tecniche, spesso tra gli eletti in Consiglio regionale, ma anche tra esterni se lo ritiene opportuno. Ma, politicamente, che aspetto potrà avere una Giunta che dovrà tenere conto di una coalizione ampia come quella che governa oggi la Regione? Si parla di una Giunta a trazione schleniana, inclusa la sanità, in cambio di un Consiglio regionale marcatamente gianiano. Il fulcro consiste nel rompere l’equilibrio numerico per trovarne uno politico, centrando anche l’obiettivo della parità di genere. Ne parliamo questa mattina – anche in video sui nostri social con la Controradio Tv – con Vannino Chiti già Presidente della Regione e Presidente dell’Istituto storico della Resistenza e Luigi Caroppo vicedirettore de La Nazione.