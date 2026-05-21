www.controradio.it Una banconota per l'Europa: l'IIS Alberti Dante di Firenze vince il concorso di Bankitalia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:47 Share Share Link Embed

La 4G Grafica, del Liceo Artistico dell’IIS Alberti Dante ha vinto il Primo premio al concorso della Banca d’Italia “Inventiamo una banconota”, sul tema “La nuova faccia dell’euro: identità, natura e cultura per il futuro“.

La classe ha partecipato il 15 maggio all’evento finale a Roma, per la designazione del progetto vincitore, imponendosi tra tre finalisti.

La prima fase di selezione, che ha coinvolto 965 scuole partecipanti, si è svolta a livello decentrato, per aggregati regionali. La seconda fase di selezione è stata quindi affidata a una Giuria di esperti del Servizio Banconote della Banca d’Italia, che ha esaminato i bozzetti scelti dalle Giurie locali e i bozzetti provenienti da scuole italiane all’estero e scelto le seguenti 3 classi finaliste per le Scuole secondarie di secondo grado:

Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Parini – Lecco

Istituto di Istruzione Superiore Alberti-Dante – Firenze

Istituto di Istruzione Superiore L. Da Vinci-G. Pascoli – Gallarate (VA)

Il 15 maggio una delegazione di ciascuna delle 3 classi finaliste ha presentato a Roma il proprio lavoro a una Giuria finale. I vincitori e i 2 finalisti non vincitori del Premio hanno ricevuto rispettivamente diecimila e duemilacinquecento euro per il supporto alle attività didattiche.

INTERVISTA CON il prof.SERGIO MARTELLUCCI