Una banconota per l’Europa: l’IIS Alberti Dante di Firenze vince il concorso di Bankitalia

La 4G Grafica, del Liceo Artistico dell’IIS Alberti Dante ha vinto il Primo premio al concorso della Banca d’Italia “Inventiamo una banconota”, sul tema “La nuova faccia dell’euro: identità, natura e cultura per il futuro“.
La classe ha partecipato il 15 maggio all’evento finale a Roma, per la designazione del progetto vincitore, imponendosi tra tre finalisti.
La prima fase di selezione, che ha coinvolto 965 scuole partecipanti, si è svolta a livello decentrato, per aggregati regionali. La seconda fase di selezione è stata quindi affidata a una Giuria di esperti del Servizio Banconote della Banca d’Italia, che ha esaminato i bozzetti scelti dalle Giurie locali e i bozzetti provenienti da scuole italiane all’estero e scelto le seguenti 3 classi finaliste per le Scuole secondarie di secondo grado:
Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Parini – Lecco
Istituto di Istruzione Superiore Alberti-Dante – Firenze
Istituto di Istruzione Superiore L. Da Vinci-G. Pascoli – Gallarate (VA)
Il 15 maggio una delegazione di ciascuna delle 3 classi finaliste ha presentato a Roma il proprio lavoro a una Giuria finale. I vincitori e i 2 finalisti non vincitori del Premio hanno ricevuto rispettivamente diecimila e duemilacinquecento euro per il supporto alle attività didattiche.
INTERVISTA CON il prof.SERGIO MARTELLUCCI