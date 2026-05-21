    Una banconota per l’Europa: l’IIS Alberti Dante di Firenze vince il concorso di Bankitalia

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    Una banconota per l'Europa: l'IIS Alberti Dante di Firenze vince il concorso di Bankitalia
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    La 4G Grafica, del Liceo Artistico dell’IIS Alberti Dante ha vinto il Primo premio al concorso della Banca d’Italia “Inventiamo una banconota”, sul tema “La nuova faccia dell’euro: identità, natura e cultura per il futuro“.

    La classe ha partecipato il 15 maggio all’evento finale a Roma, per la designazione del progetto vincitore, imponendosi tra tre finalisti.

    La prima fase di selezione, che ha coinvolto 965 scuole partecipanti, si è svolta a livello decentrato, per aggregati regionali. La seconda fase di selezione è stata quindi affidata a una Giuria di esperti del Servizio Banconote della Banca d’Italia, che ha esaminato i bozzetti scelti dalle Giurie locali e i  bozzetti provenienti da scuole italiane all’estero e scelto le seguenti 3 classi finaliste per le Scuole secondarie di secondo grado:

    Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Parini – Lecco

    Istituto di Istruzione Superiore Alberti-Dante – Firenze

    Istituto di Istruzione Superiore L. Da Vinci-G. Pascoli – Gallarate (VA)

    Il 15 maggio una delegazione di ciascuna delle 3 classi finaliste ha presentato a Roma il proprio lavoro a una Giuria finale. I vincitori e i 2 finalisti non vincitori del Premio hanno ricevuto rispettivamente diecimila e duemilacinquecento euro per il supporto alle attività didattiche.

    INTERVISTA CON il prof.SERGIO MARTELLUCCI