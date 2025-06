www.controradio.it Un pezzo nuovo di città Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:06:58 Share Share Link Embed

SCANDICCI. L’anticipazione del nostro Podcast “Cosa è successo”. Unicoop Firenze costruirà la propria sede dirigenziale alle porte di Scandicci, con un investimento di 100 milioni di euro e un progetto firmato da Marco Casamonti. Uno spazio per quasi mille persone che sarà però aperto alla comunità. Un vero e proprio nuovo pezzo della città metropolitana di Firenze. Il Podcast di Controradio “Cosa è successo?” è ascoltabile il sabato alle 13:15, in replica la domenica alle 17:10 sulle frequenze di Controradio (93.6, 98.9, DAB+), in

