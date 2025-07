www.controradio.it Un libro che racconta l'impiego terapeutico delle sostanze psichedeliche Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:43 Share Share Link Embed

FIRENZE. Si parla, da più di dieci anni, di rinascimento psichedelico, una nuova stagione di attenzione scientifica e culturale verso l’impiego terapeutico delle sostanze psichedeliche. “Il bosco fiorito. Psichedelia:

orizzonti di cura”, pubblicato da AnimaMundi nella collana enteogeni, con la collaborazione di MAPS Italia – Multidisciplinary Association for Psychedelics Studies, approfondisce con un taglio divulgativo l’impiego della psilocibina, LSD e altre sostanze psichedeliche in campo medico e di assistenza, in particolare. Letizia Renzini è la curatrice del libro.