Un giardino nel chiostro del Museo Novecento: tra arte e cura

ospite in studio Sergio Risaliti, Direttore del Museo Novecento

“Prendersi cura di un giardino significa prendersi cura di noi, del nostro corpo e della nostra mente”. Il Giardino delle Leopoldine è un progetto visionario che trasforma il chiostro rinascimentale in un giardino vivente e in evoluzione di nuova generazione. Il progetto nasce dal dialogo tra il Direttore Sergio Risaliti, la curatrice Stefania Rispoli, il team del Museo Novecento, l’architetta del paesaggio Matilde d’Oriano, l’artista Haley Mellin e la fondazione non-profit Re:wild. Questa iniziativa ridefinisce il concetto di museo nell’era della consapevolezza climatica. Il Giardino delle Leopoldine è il primo progetto di questo tipo all’interno di un’istituzione museale, che fonde ecologia, cultura e arte in uno degli spazi storici più iconici di Firenze. L’inaugurazione ufficiale del giardino avrà luogo il 24 giugno.