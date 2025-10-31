www.controradio.it "Un 25 novembre al mese" - 31 ottobre 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:24:41 Share Share Link Embed

Trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla

Un luogo condiviso di ascolto, racconto, riflessione e di dibattito con esperti/e dei vari ambiti del contrasto alla violenza di genere. Le puntate si tengono ogni ultimo venerdì del mese per rendere il 25 novembre (Giornata internazionale contro la violenza sulle donne) non una data sul calendario, non una scadenza o un momento passato o futuro, ma uno spazio presente e costante che vada oltre i numeri, le statistiche, gli stereotipi, le dichiarazioni e la pruriginosa attenzione distorta che rende le donne vittime due volte. Una data senza scadenza per esserci e occupare spazi del palinsesto oltre la cronaca e la ‘vita mediatica’ di morti troppo spesso annunciate e non evitate.

tema di questa puntata – Il consenso e la violenza digitale. Tecnologia e cultura, quando l’una dovrebbe essere al servizio dell’altra

Dopo il gruppo ‘Mia Moglie’ e la piattaforma ‘Phica.eu’ scoperto un altro sito sessista: ‘Social Media Girls’ che utilizza l’AI per spogliare donne della scena pubblica (7 mln di utenti).

Cerchiamo di capire quanto i social abbiano fomentato come aggregatori o solo sdoganato su un piano digitale una cultura che relega il corpo della donna ad uso e consumo del cameratismo pruriginoso o della tecnologia come ulteriore strumento patriarcale.

Ospite in collegamento: Ginevra Fenyes, giovane comica toscana che ha denunciato pubblicamente la condivisione illecita di sue immagini su phica.eu

la violenza digitale e l’evanescenza giurisprudenziale- chiamare l’avv.ta Marina Capponi

conducono: Chiara Brilli, Giorgio Bernardini

con la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice

Le trasmissioni della scorsa stagione sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-novembre-al-mese