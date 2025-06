Ultima puntata di stagione della trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarlatema di questa puntata –Oltre ottanta docenti universitarie di diritto penale, da sempre impegnate nella lotta contro la violenza di genere, hanno firmato un appello contro il disegno di legge sul reato di femminicidio, presentato lo scorso marzo. Sembra quasi un controsenso, ma le ragioni sono diverse. Oltre alla strumentalizzazione delle “valenze simboliche del diritto penale in chiave di pretesa rassicurazione collettiva”, la grande assente è la prevenzione.Ne parliamo in studio condel Foro di Firenze, si occupa di diritto penale e penale minorile, con particolare attenzione alla tutela di donne vittime di reato, soprattutto se di reati da Codice Rosso.conducono: Chiara Brilli, Sandra Salvatocon la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice.