www.controradio.it Umberto Bossi è morto. (tra le altre cose...) Inventò un nuovo modo di comunicare Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:05 Share Share Link Embed

Umberto Bossi è morto. Ed è bene ricordare che non è stato solo un leader politico, ma anche un fondamentale punto di rottura nel linguaggio del potere in Italia. Il parere di ALESSANDRO SORANI, Esperto di comunicazione e titolare del laboratorio di comunicazione pubblica a scienze politiche

Prima di Bossi la politica italiana parlava “verso l’alto”. Lessico istituzionale, costruzioni complesse, una distanza quasi rituale tra chi parlava e chi ascoltava.

Bossi fa saltare tutto questo, porta la politica “a terra”. Parla come si mangia, semplifica, taglia. Spesso sporca il linguaggio, lo rende ruvido, a tratti brutale.

Molti lo hanno considerato un abbassamento, mentre in realtà è stato uno spostamento.

Non cercava di elevare l’elettore al linguaggio della politica. Ha fatto l’opposto: ha portato la politica dentro il linguaggio dell’elettore.

È una rivoluzione comunicativa che oggi è diventata normalità.

Non è solo questione di parolacce. Quelle sono la superficie, il dettaglio che scandalizza e distrae (anche se oramai non più).

Il punto vero è un altro: Bossi rompe il filtro.

Introduce un’idea nuova, pericolosa e potentissima, che l’autenticità percepita conta più della forma.

E questo cambia tutto.

Cambia il modo di costruire consenso, cambia il rapporto tra leader e pubblico e cambia persino ciò che consideriamo “dicibile”.

Da lì in avanti, la politica non sarà più la stessa, dopo Bossi, arrivano altri che capiscono quella lezione e la estremizzano.

La semplificazione diventa slogan.

La rottura diventa stile.

L’immediatezza diventa strategia.

E oggi viviamo ancora dentro quella trasformazione.

La politica non è più “pedagogica” é una ricerca di consenso istantaneo.

La domanda non è se sia stato giusto o sbagliato.

La domanda è se siamo stati capaci di governare quella rivoluzione.

Perché parlare come si mangia è potente.

Ma senza misura, senza pensiero, senza responsabilità, rischia di diventare solo caos.

Bossi ha aperto una strada che in tanti stanno percorrendo senza nemmeno sapere da dove parte.

E forse è proprio questo il segno più evidente della sua eredità.