Umberto Bossi è morto. (tra le altre cose...) Inventò un nuovo modo di comunicare

Umberto Bossi è morto. Ed è bene ricordare che non è stato solo un leader politico, ma anche un fondamentale punto di rottura nel linguaggio del potere in Italia. Il parere di ALESSANDRO SORANI, Esperto di comunicazione e titolare del laboratorio di comunicazione pubblica a scienze politiche
Prima di Bossi la politica italiana parlava “verso l’alto”. Lessico istituzionale, costruzioni complesse, una distanza quasi rituale tra chi parlava e chi ascoltava.
Bossi fa saltare tutto questo, porta la politica “a terra”. Parla come si mangia, semplifica, taglia. Spesso sporca il linguaggio, lo rende ruvido, a tratti brutale.
Molti lo hanno considerato un abbassamento, mentre in realtà è stato uno spostamento.
Non cercava di elevare l’elettore al linguaggio della politica. Ha fatto l’opposto: ha portato la politica dentro il linguaggio dell’elettore.
È una rivoluzione comunicativa che oggi è diventata normalità.
Non è solo questione di parolacce. Quelle sono la superficie, il dettaglio che scandalizza e distrae (anche se oramai non più).
Il punto vero è un altro: Bossi rompe il filtro.
Introduce un’idea nuova, pericolosa e potentissima, che l’autenticità percepita conta più della forma.
E questo cambia tutto.
Cambia il modo di costruire consenso, cambia il rapporto tra leader e pubblico e cambia persino ciò che consideriamo “dicibile”.
Da lì in avanti, la politica non sarà più la stessa, dopo Bossi, arrivano altri che capiscono quella lezione e la estremizzano.
La semplificazione diventa slogan.
La rottura diventa stile.
L’immediatezza diventa strategia.
E oggi viviamo ancora dentro quella trasformazione.
La politica non è più “pedagogica” é una ricerca di consenso istantaneo.
La domanda non è se sia stato giusto o sbagliato.
La domanda è se siamo stati capaci di governare quella rivoluzione.
Perché parlare come si mangia è potente.
Ma senza misura, senza pensiero, senza responsabilità, rischia di diventare solo caos.
Bossi ha aperto una strada che in tanti stanno percorrendo senza nemmeno sapere da dove parte.
E forse è proprio questo il segno più evidente della sua eredità.