Fino al 15 marzo 2026, Palazzo Blu di Pisa ospita la mostra fotografica “UGANDA: La conoscenza è salute e libertà”. La mostra – a ingresso gratuito – nasce

dall’idea di documentare e far conoscere i luoghi e la gente di un’area rurale del Sud Ovest dell’Uganda – la regione di Kyamuhunga – dove sono forti e tangibili la testimonianza e l’impegno umanitario dei missionari e del volontariato cattolico e laico italiano dagli ultimi decenni del ‘900.

Le immagini in mostra rappresentano il reportage realizzato da Fabio Muzzi, fotoreporter senese, durante i viaggi compiuti nel settembre del 2024 e del 2025 nei luoghi in cui ha vissuto e operato il padre missionario comboniano Padre Paolino Tomaino (1937–2024).

La mostra a Palazzo Blu, curata da Alessandro Pingitore, si sviluppa come un viaggio attraverso strade, villaggi e volti segnati dal passaggio del missionario. Ogni immagine è una testimonianza: anche nelle realtà più complesse e difficili è possibile trovare la forza di sorridere, imparare e costruire basi solide per una vita migliore, fondata sulla conoscenza e sulla solidarietà.

In occasione della mostra vengono presentate alcune testimonianze visive e documentarie della campagna vaccinale “AGAINST HBV”, avviata nel settembre 2025 presso il St. Daniel Comboni Hospital di Kyamuhunga. Il progetto umanitario di vaccinazione è coordinato dalla dr.ssa Barbara Coco (epatologa

dell’Unità di epatologia – AOU Pisa).

Interviste a Pingitore, Muzzi e alla dr.ssa Coco a cura di C. Brilli