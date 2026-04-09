 Uffizi: Sudd Cobas mette in scena la “via crucis del precariato” 

Una ‘via crucis’ del precariato, con stazioni costellate di contratti a termine, disoccupazione, ammortizzatori sociali non corrisposti: è l’installazione al centro del flash mob organizzato in piazza Duomo a Firenze dal sindacato Sudd Cobas, nell’ambito dell’agitazione dei precari storici delle Gallerie degli Uffizi. Alcune decine di lavoratori che dopo anni di precariato sono stati lasciati a casa dalla nuova gestione che fa capo a coopculture. In mattinata l’incontro con il consigliere del presidente della Regione Toscana per le crisi aziendali, Valerio Fabiani.
Sentiamo proprio Fabiani e prima Sara Caudiero dei Sudd Cobas