www.controradio.it Ue: Abuso d'ufficio e caso Italia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:22:36 Share Share Link Embed

Ue: Abuso d’ufficio e caso Italia

Il Parlamento europeo ha adottato una direttiva per contrastare la corruzione e che di fatto ritiene indispensabile il reato di abuso d’ufficio. Reato che però l’Italia aveva cancellato un provvedimento dell’agosto 2024. La direttiva stabilisce a livello Ue le fattispecie di corruzione che devono essere qualificate come reati dai paesi Ue, tra cui corruzione nel settore pubblico e in quello privato, appropriazione indebita, ostruzione della giustizia, traffico di influenze, esercizio illecito di funzioni (abuso d’ufficio), arricchimento illecito legato alla corruzione, occultamento e corruzione nel settore privato, e ne armonizza le sanzioni. «L’Italia ha votato a favore di queste regole. Quindi spero che la direttiva sia applicata» ha detto la presidente dell’Euro camera Roberta Metsola. «L’Italia dovrà obbligatoriamente reintrodurre come reato almeno due fattispecie, tra le più gravi, nell’ambito dell’abuso di ufficio, ha sottolineato la relatrice Raquel Garcia Hermida. Ne parliamo questa mattina anche in video con la Controradio Tv con i nostri ospiti, Christine Von Borries, Pubblico ministero presso la Procura di Firenze e con il Senatore del Partito democratico e Vicepresidente Commissione Affari Costituzionali Dario Parrini.

