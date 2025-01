Redazione Tre anni di Artiglieria, galleria e spazio d'arte indipendente che tiene viva Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:51 Share Share Link Embed

PODCAST: Come si crea uno spazio d’arte, vivo, capace di attirare pubblici diversi? Quali sono le principali difficoltà di farlo quando si ha tra i 20 e i 30 anni, in Italia, dove arte e cultura non sono finanziate quanto dovrebbero? Sabato 1 febbraio alle 17, in Via Cittadella 4, l’associazione artistica no profit “Artiglieria aps” festeggia il suo compleanno con un evento aperto a tutti di performance dal vivo, installazioni immersive, musica ed opere. Tre anni fa 8 giovani creativi hanno inaugurato Artiglieria con l’idea di creare un luogo in cui l’arte potesse nascere e trasformarsi ogni giorno, uno spazio di co-working ma anche una galleria diventata di fatto un punto di riferimento nella scena artistica e culturale fiorentina e toscana.

Viola Giacalone ha intervistato Caterina Milli, fondatrice di Artiglieria

ARTISTI.E:

1. Eva Benincasa

2. Gianluca Trusso Forgia

3. Giulia De Riso

4. Exit Enter

5. Nian

6. Martina Rotella

7. Timea

8. Gaia Altucci

9. data_Horizon

10. Zenro & Insane Jane

ORARI DI APERTURA:

– Sabato 1 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 23.00

– Domenica 2 febbraio dalle 16.00 alle 20.00 (apertura straordinaria per visitare le installazioni presentate

in occasione del compleanno)