www.controradio.it Tramvia: linea 4.2 congelata. Attesa sui fondi Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:18 Share Share Link Embed

Torniamo a parlare del tratto che dovrebbe portare la linea tramviaria dalle Piagge a Campi.Il tracciato della Linea 4.2 è al momento congelato. Il progetto ha perso la copertura originaria dei fondi PNRR (oltre 200 milioni di euro) a causa dell’impossibilità di ultimare l’opera entro le scadenze. La ripartenza dei finanziamenti è ora rimandata alle manovre di bilancio statali previste per il 2027.

Valentina Donnini residente di Campi B. e già esponente del Comitato spontaneo “No Tramvia via S. Giusto, via Masaccio”